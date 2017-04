Attacco USa alla Siria giustificato ma riprendere negoziati, dice Manciulli (PD)

Andrea Manciulli del PD sul lancio dei missili USA contro la Siria.

"L'attacco USA alla base dalla quale sono partiti gli attacchi chimici è giustificato. Lo smaltimento delle armi chimiche è stato il presupposto sul quale si costruirono gli accordi sulla Siria. Non aver ottemperato a questo punto e aver di nuovo impiegato queste armi terribili per colpire la popolazione civile è intollerabile ed è quindi giusta una reazione" afferma in una nota il deputato del Partito Democratico Andrea Manciulli.



Da sottolineare, però, che a confermare che Bashar al-Assad non aveva più armi chimiche è stata proprio l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche dell'ONU, quando vigilò sulla loro distruzione.



"Tuttavia - prosegue il parlamentare -, come sostiene il nostro governo, l'unica via per risolvere la vicenda siriana è il negoziato che deve riprendere e per il quale il nostro Paese si spenderà. Assad deve sapere che l'uso delle armi chimiche e qualsiasi tentativo di infierire sula popolazione siriana non saranno tollerati."