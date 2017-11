Legge bilancio 2018: governo sotto in Commissione su fondi trasporto via mare e fiumi

Il MoVimento 5 Stelle sul trasporto marittimo e fluviale.

«Più fondi al meno inquinante trasporto marittimo e fluviale. La Commissione Trasporti del Senato dice 'sì' alla proposta e mette in minoranza il governo su un emendamento presentato dal senatore Ranucci (PD) sul quale l'esecutivo Gentiloni aveva dato parere contrario» lo dichiara Andrea Cioffi capogruppo del MoVimento 5 Stelle Senato in Commissione Trasporti.



«L'emendamento approvato sposta 50 milioni di euro dall'inquinante trasporto su gomma a quello meno impattante delle vie del mare e delle acque interne fluviali. Una misura prevista anche nel programma del MoVimento 5 Stelle per fronteggiare i sempre più allarmanti dati sui cambiamenti climatici e l'emergenza sanitaria dovuta all'inquinamento che colpisce particolarmente la pianura padana» conclude Cioffi.