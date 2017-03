Codice appalti: Delrio conferma che si torna al subappalto selvaggio, dice M5S

Andrea Cioff del MoVimento 5 Stelle sul codice degli appalti.

"Ritorna il 'subappalto selvaggio' attraverso l'ampliamento della quantità di lavori subappaltabili in tutti i settori, ritorna il quarto livello di progettazione quando per due anni il Parlamento ha lavorato per ridurle a tre, ritorna l'appalto integrato, cioè la possibilità di fare le gare sul progetto definivo su richieste delle regioni del Sud che hanno avuto un anno di tempo per adeguare i progetti esecutivi e ad oggi non hanno fatto nulla!", denuncia in una nota Andrea Cioffi, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Lavori Pubblici, a seguito dell'audizione del ministro Graziano Delrio sul codice degli appalti.



"Come nel gioco dell'oca - avverte il pentastellato - si torna indietro alla casella di partenza: cioè il vecchio codice del 2006 rivive undici anni dopo".



"Nelle caselle del gioco dell'oca di Delrio, - spiega quindi - si ritorna indietro anche la possibilità di dare concessioni sulla base di semplici studi di fattibilità".



"Da ultimo dopo tanto parlare di coinvolgimento dei cittadini nelle infrastrutture strategiche, i risultati del dibattito pubblico verranno sottratti all'analisi in Conferenza dei Servizi, rendendo così inapplicabile l' 'Opzione Zero' per fermare opere inutili" conclude il 5 Stelle.