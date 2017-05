Bocelli: nessun parallelismo con Pavarotti, un mito non si replica

Andrea Bocelli ricorda su Facebook il grande tenore Luciano Pavarotti, chiarendo: "Un mito non si può replicare".

In un breve post su Facebook Andrea Bocelli ricorda il grande tenore Luciano Pavarotti, morto il 6 settembre 2007.



"Il suo abbraccio, il suo cuore, la sua voce: Pavarotti era un gigante, nella musica e nella vita. Provo tutt'oggi un certo imbarazzo, nel definirmi suo amico... Eppure la stampa insiste, pretende aneddoti, propone parallelismi che fanno arrossire, accampa approssimativi passaggi di testimone. Ma un mito non si può replicare" chiarisce Bocelli.



"Adesso che non posso più telefonargli, quando sono in giro per il mondo, adesso che - dell'uomo - lentamente comincia a sbiadire la memoria dei dettagli e delle sfumature, resta però intatta, più viva che mai, la sua voce" conclude quindi Bocelli.