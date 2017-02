Via amianto da scuole e più fondi per mobilità sostenibile, dice Anci a Galletti

Le richieste dell'Anci al ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.

"La battaglia contro lo smog si vince investendo nella mobilità sostenibile. Per questo i Comuni hanno bisogno che il fondo al quale attingere venga stabilizzato" chiede il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, al ministro per l'Ambiente, Gian Luca Galletti.



"Occorre sostenere gli interventi dei Comuni - sottolinea Decaro - per abbattere il livello delle polveri sottili i cui valori soglia, in molti Comuni italiani, vengono superati nei primi mesi dell'anno. Con il fondo ministeriale possiamo finanziare progetti, presentati l'anno scorso e già in graduatoria".



Riguardo alla battaglia contro l'amianto, il presidente di Anci e il ministro hanno concordato sulla necessità di presentare un progetto zero amianto: "Servirà - conclude Decaro - per finanziare piccole bonifiche ambientali in edifici pubblici e privati, partendo dalle scuole che rappresentano la priorità assoluta".