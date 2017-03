Spending review Monti: riequilibrio tagli o non intesa Stato-Comuni, dice Anci

L'Anci sulla spending review 2012 del governo Monti.

«Senza una ripartizione che riequilibri i tagli verso i Comuni maggiormente danneggiati non potremo dare un'intesa». Lo ha detto il sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Enzo Bianco, al termine della Conferenza Stato-Città, chiamata ad esprimersi sui tagli di spesa imposti dalla spending review del governo Monti.



«Il criterio di distribuzione dei tagli non rispondeva ad elementi obiettivi - ha sottolineato - e per dare la nostra intesa chiediamo ci sia un impegno formale da parte del governo a reperire altre risorse per attenuare l'impatto per i Comuni maggiormente danneggiati».



Viene riportato inoltre: "Nel corso della riunione il vicepresidente vicario dell'Anci e sindaco di Lecce, Paolo Perrone, ha poi chiesto ed ottenuto un tavolo tecnico che servirà a fare chiarezza sul corretto utilizzo degli indici Istat a cui vengono ancorati i prezzi delle tariffe di alcuni servizi."



«Senza chiarezza il problema rischia di diventare annoso - ha detto Perrone -. Tra indici e sottoindici si crea solo confusione e un aggravio economico, sia per i cittadini che per gli enti».



"Infine - si precisa - la delegazione Anci ha portato all'attenzione del governo una circolare con cui il 6 marzo scorso la prefettura di Pordenone ha richiesto un canone a quei Comuni che hanno installato impianti di videosorveglianza"



«Anche in virtù della proficua collaborazione in atto in tema di sicurezza urbana - ha rimarcato Bianco - essere trattati come semplici privati non mi sembra un buon segnale. Auspichiamo che il Ministero dell'Interno possa intervenire per trovare una soluzione migliore e condivisa».