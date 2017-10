Smog: lotta sia coordinata tra Stato, Regioni e Comuni, dice Anci

L'Anci sul problema inquinamento e sforamento delle polveri sottili nelle città.

«Lo sforamento delle polveri sottili è un problema gigantesco e globale che si ripropone puntualmente ogni anno, rispetto al quale i sindaci non possono essere lasciati con il cerino in mano», dichiara in una nota il presidente dell'Anci, e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

«I sindaci, in qualità di 'rappresentanti delle comunità locali' e di 'autorità sanitarie locali' - ricorda - non possono da soli difendere la salute dei cittadini. Occorre un'azione coordinata tra Stato, Regioni e Comuni per la riduzione delle emissioni inquinanti. Attuare i piani regionali, così come previsto dalla legge, con azioni sia strutturali che temporanee nel settore del traffico, per i generatori di calore domestici a legna, per le combustioni all'aperto e per il contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche. E servono risorse per intervenire a livello infrastrutturale».



L'associazione dei sindaci evidenzia inoltre: "Sul fronte del traffico, infatti, oltre agli inevitabili provvedimenti assunti dagli amministratori locali nel momento dell'emergenza, bisogna investire nel trasporto pubblico e nella mobilità ciclopedonale."

«Bisogna sostituire mezzi obsoleti - l'età media dei bus è purtroppo di 11,3 anni, più alta del 2004 quando la media era di 9,7 anni - e aumentarne la frequenza di passaggio con fondi destinati all'aumento delle corse - continua Decaro - investire di più per piste ciclabili e per il bike sharing. Occorre un mix di misure di restrizione rispetto all'uso dell'auto privata: zone a traffico limitato, aree pedonali e tariffazione della sosta, incentivi all'uso del mezzo collettivo. Così si riduce lo smog nelle grandi città».



"I Comuni lavorano in questo senso. La quota di spesa corrente che destiniamo al trasporto pubblico locale nei capoluoghi di provincia è mediamente di 142 euro pro capite e in costante crescita" assicura l'Anci.

«Penso alle infrastrutture: ben 375 interventi del bando periferie, per una spesa complessiva di 643 milioni sono destinati a migliorare mobilità e ciclabilità. È grazie alla sensibilità dei sindaci se le piste ciclabili sono aumentate del 47 per cento negli ultimi dieci anni. L'Anci ha presentato studi e analisi, ed è in continua interlocuzione con il ministero per l'Ambiente per dotarsi di un piano pluriennale e finanziato con risorse certe che consentano l'adozione di misure concrete e omogenee. Per conseguire nel medio periodo risultati effettivi di miglioramento della qualità dell'aria e delle condizioni di vita nelle aree urbane occorre infatti programmare interventi integrati e coerenti», sottolinea il presidente.