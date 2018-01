Serracchiani invia a sindaci manuale galateo. Anci: problemi sono altri

L'Anci critica il manuale sul galateo inviato da Debora Serracchiani.

"Solidarietà ai sindaci del Friuli Venezia Giulia che si sono visti recapitare dal presidente della Regione, Debora Serracchiani, una sorta di manuale sulle buone maniere con cui l'esponente PD consiglia 'l'uso quotidiano del sapone', 'della gonna fino al ginocchio' e 'di pulirsi la bocca prima di bere da un bicchiere'. Un capolavoro letterario di 75 pagine che mi chiedo con quali denari sia stato pagato: con quelli della Serracchiani, del PD o dei cittadini friulani? Fa inoltre davvero sorridere che in casa PD si debba raccomandare l'uso dell'acqua e del sapone" commenta in una nota il vicepresidente nazionale dell'Anci e sindaco di Pergola, Francesco Baldelli.



"Come sindaci, impegnati a far fronte ai continui e gravi tagli di trasferimenti da parte di governo e regioni, chiediamo maggiore serietà ai rappresentanti degli enti sovraordinati che, con queste assurdità, dimostrano di essere lontani dai veri problemi che riguardano i sindaci, i comuni e le tante famiglie italiane in difficoltà", conclude.