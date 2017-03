Rinnovabili: serve univocità misure compensative aziende-Comuni, dice Anci

L'Anci in merito alle rinnovabili sui territori.

"Il delegato Anci a energia e rifiuti ha incontrato una delegazione di Comuni interessati ai ristori accordati dalle aziende per l'installazione degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio" espongono in un comunicato dall'associazione nazionale comuni italiani.



«Chiediamo che venga convocato un tavolo politico tra Anci, ministeri interessati e Regioni, per arrivare ad una interpretazione univoca e condivisa sulla validità degli accordi sottoscritti dalle aziende con i Comuni»., dichiara Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano e delegato Anci a energia e rifiuti.



"Al centro della riunione, le richieste di rinegoziazione di quegli accordi avanzate da alcune aziende, che in qualche caso hanno persino chiesto di vedersi restituite le somme già erogate ai Comuni" prosegue l'ente dei sindaci.



«Dobbiamo capire come le linee guida introdotte dal decreto ministeriale nel 2010 incidano nel futuro per i nuovi impianti, e se intervengano anche sulle convenzioni già sottoscritte prima della sua emanazione. - spiega Stomeo - E' importante che finalmente su un tema così sentito dalle amministrazioni locali ritorni l'idea del confronto. Grazie all'azione del presidente Decaro, dopo anni potremo affrontare una questione delicata, che attiene non solo alla vita dei Comuni, ma anche alla qualità dei servizi offerti ai cittadini».