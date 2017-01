Riforma Protezione Civile: sia scritta con enti locali, chiede Anci a Gentiloni

"Il decreto legge annunciato dal governo per accelerare le procedure di emergenza e la ricostruzione sia redatto con il contributo dei Comuni, e con l'obiettivo di 'fare il punto sui rapporti tra i livelli di Governo in materia di Protezione Civile, ridefinendo con certezza di competenze quella che a tutti gli effetti può considerarsi la 'filiera dell'emergenza'", chiede in una lettera inviata al premier Paolo Gentiloni il presidente dell'Anci, Antonio Decaro.



Decaro sottolinea infatti che "per il bene dell'Italia, delle comunità e dei cittadini, i compiti e le responsabilità tra le diverse articolazioni istituzionali devono essere più chiari. Troppo spesso si richiede a noi sindaci di far fronte ad ogni evenienza e istanza, senza però che i sindaci siano adeguatamente coinvolti nelle decisioni di programmazione e di coordinamento necessarie per essere all'altezza delle eventuali emergenze".



A questo tal Decaro porta l'esempio più recente, ovvero il documento della Commissione Grandi Rischi dello scorso 20 gennaio, "che prevede scenari allarmanti e che chiede ai sindaci di effettuare le verifiche di vulnerabilità sugli edifici pubblici, in particolare scolastici. - e sottolinea - Tale documento, che in verità assume i contorni paradossali di un esonero di responsabilità, è stato poi ripreso dal Dipartimento per la Protezione Civile. Sarebbe molto più utile e corretto, sul piano istituzionale, far convocare dai prefetti un tavolo di confronto e di coordinamento tra Sindaci, Presidenti delle Province e delle Regioni per definire congiuntamente un metodo di lavoro per affrontare una emergenza senza precedenti e per adottare comportamenti e provvedimenti omogenei ed uniformi in tutte le aree interessate".



Il presidente dell'Anci chiede quindi al governo un ridefinizione "con certezza di competenze della 'filiera dell'emergenza'".