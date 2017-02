Rendere note entro marzo modalità rinegoziazione mutui, chiede Anci

L'Anci chiede al presidente di Cassa Depositi e Prestiti Claudio Costamagna di Rendere note le modalità di rinegoziazione mutui per gli enti locali previsti nella legge di bilancio 2017.

"Rendere note con tempestività le modalità stabilite per la rinegoziazione dei mutui concessa agli enti locali dalla legge di bilancio 2017. E avviare 'la nuova campagna di negoziazione dei mutui, da estendere a tutte le posizioni in essere, anche quelle già rinegoziate'", chiede in una nota il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una lettera inviata al presidente di Cassa Depositi e Prestiti Claudio Costamagna.



Nella missiva Decaro ricorda infatti che la legge di bilancio 2017 "ha prorogato l'operatività di alcuni dispositivi di rimodulazione del debito degli enti locali che possono consentire il recupero di importanti quote di risorse in bilancio ed una gestione più flessibile delle medesime".



Il presidente dell'Anci, al contempo, fa notare che "la fase operativa di rinegoziazione dei mutui sarà difficilmente attivabile - causa tempi tecnici - prima della scadenza per la presentazione dei bilanci di previsione, ovvero il 31 marzo prossimo". Da qui la richiesta a Costamagna di comunicare "già nel corso del mese di marzo, le modalità e i termini della nuova rinegoziazione, al fine di assicurare le condizioni per una migliore programmazione dell'esercizio finanziario".