Raggi indagata? Continui suo lavoro per i romani, dice Anci

«La notizia dell'avviso di garanzia che ha raggiunto la sindaca di Roma Virginia Raggi non deve alterare in nessun modo l'andamento del suo lavoro alla guida del Comune di Roma e l'attività amministrativa dello stesso ente» dichiara in una nota il presidente dell'Anci Antonio Decaro.



«I romani - spiega - hanno bisogno di una guida sicura e autorevole. Spero che Virginia Raggi possa chiarire al più presto la sua posizione. Gli amministratori pubblici sanno che nello svolgimento del proprio lavoro può capitare di essere sottoposti ad indagini da parte degli organi inquirenti. Il dovere dei sindaci è quello di continuare a lavorare, nel rispetto della vita delle comunità che rappresentano e dei bisogni dei cittadini. Come ha dichiarato la stessa sindaca ci sarà modo e tempo per gli o pportuni chiarimenti con gli inquirenti».