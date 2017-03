Protezione Civile: in decreti attuativi chiarezza su ruoli e risorse, dice Anci

L'Anci in merito alla riforma della Protezione Civile.

"La Camera dei deputati ha finalmente licenziato il disegno di legge che delega il governo a procedere con la riforma della protezione civile. - sottolinea in una nota il delegato Anci Bruno Valentini - La legge quadro ha ormai 25 anni e, sebbene fossero intervenuti provvedimenti di 'restyling', si sentiva la necessità di intervenire con una riforma complessiva capace di riportare le norme, ormai rese frammentate e anche di difficile interpretazione a seguito delle numerose revisioni, ad una maggiore coerenza con il contesto operativo e con quanto accade effettivamente sui territori. Il riordino della materia è assolutamente necessario anche dal punto di vista ordinamentale, viste le riforme delle autonomie istituzionali e la revisione dei ruoli e dei compiti del sistema di governo locale".



"Auspichiamo che entro breve si pervenga alla scrittura dei decreti che daranno gambe alla riforma, stabilendo uno stretto dialogo fra il governo e i diversi livelli che compongono il 'Sistema' nazionale di Protezione Civile, Regioni ed enti locali, con spirito di collaborazione e concretezza. - precisa - Oggi, di fatto, mancano ancora in moltissimi contesti territoriali riferimenti certi per i livelli di intervento di base ed il sistema è farraginoso per il coordinamento degli interventi in caso di eventi sovra comunali".



"Le difficoltà dovute alle nevicate eccezionali della seconda metà di gennaio in Abruzzo - conclude Valentini - testimoniano questa perdurante difficoltà. Chiediamo che nella scrittura delle norme ci siano al primo posto chiarezza sui ruoli e certezza delle risorse da destinare alle attività di preparazione, prevenzione e gestione delle emergenze, requisiti indispensabili affinché la riforma serva davvero".