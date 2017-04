Premio Unesco per la pace a Giusi Nicolini è sacrosanto, dica Anci

L'Anci commenta l'assegnazione del premio Unesco al sindaco di Lampedusa.

«Il premio per la ricerca della pace a Giusi Nicolini è un'attestazione di merito per questa eccezionale sindaca di frontiera e un po' anche per tutti gli amministratori che ogni giorno si occupano di accoglienza, affrontando le difficoltà nella fase di emergenza, coordinandosi - non senza fatica - con gli altri livelli istituzionali che ne hanno la prima responsabilità. I sindaci sono quelli che ci mettono la faccia. Giusi Nicolini l'ha fatto in condizioni di particolare criticità. Il prestigioso riconoscimento che le viene attribuito è quindi dovuto e sacrosanto», dichiara in una nota il presidente dell'Anci Antonio Decaro in merito al premio per la ricerca della pace dell'Unesco tributato al sindaco di Lampedusa.