Nei Comuni pochi giovani: serve turn over al 75% in dl enti locali, dice Anci

L'Anci chiede lo sblocco del turn over nel decreto enti locali.

«I dati allarmanti diffusi anche da Fp Cgil sulla drastica riduzione del personale dei Comuni confermano quanto Anci dice ormai da tempo e l'assoluta necessità di dare una risposta alla nostra richiesta di sbloccare il turn over al 75%, con un provvedimento da veicolare nel decreto enti locali», dichiara in una nota il segretario generale dell'Anci, Veronica Nicotra.



«Questi numeri preoccupanti producono effetti evidenti sull'organizzazione: da un lato l'invecchiamento della popolazione lavorativa, dall'altro la difficoltà o a volte l'impossibilità di acquisire le professionalità necessarie e non fungibili internamente. I più recenti dati censiti dalla Ragioneria Generale attraverso il Conto annuale - spiega Nicotra - testimoniano che nei Comuni meno di un dirigente ogni cento ha un'età inferiore ai 40 anni, mentre oltre 7 dirigenti su 10 hanno più di 50 anni».



«Molte amministrazioni - aggiunge il segretario generale dell'Anci - non sono in condizione di sostituire il ragioniere, il responsabile dell'ufficio tecnico, il comandante della polizia municipale, e le vacanze di organico devono essere gestite con soluzioni per lo più provvisorie e non sempre ottimali. I sindaci non chiedono di ampliare la spesa di personale, che rimane governata da regole severe e stringenti, ma solo di poter sostituire le risorse che cessano dal servizio - in tal modo rigenerando le risorse umane con personale più giovane - e di avere personale per garantire servizi ai cittadini. Perché questo è ciò che fanno i Comuni: erogano servizi. Ricordiamolo sempre».