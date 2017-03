Minacce a don Ciotti anche a Palermo: perché antimafia fa paura, dice Anci

L'Anci al fianco di don Luigi Ciotti.

«L'antimafia è viva e fa paura. Le minacce, vigliaccamente recapitate con le scritte sui muri, prima a Locri, ora a Palermo, nei confronti di don Luigi Ciotti lo testimoniano: è la mafia a dover temere il grande movimento sociale e politico che gli si oppone coeso e forte, non certo le persone perbene, sicuramente la maggioranza. Per questo non vogliamo soltanto esprimere vicinanza e solidarietà a don Ciotti. Vogliamo anche dirgli, ancora, come già il 21 marzo sfilando nelle strade di tante città italiane, che non è solo. Vogliamo dirgli che l'impegno dei sindaci prosegue, municipio per municipio, in tutta Italia, mosso da un unico principio: via la criminalità dalle nostre città. Don Luigi siamo con te. Loro hanno già perso», dichiara in una nota il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.