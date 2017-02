Migranti: bene pacchetto governo ed ora hotspot fuori da UE, dice Anci

L'Anci commenta il pacchetto sicurezza e immigrazione varato dal governo.

«L'approvazione del pacchetto del governo sui migranti rappresenta un importante passo in avanti che mette ordine nel delicato settore dell'accoglienza», dichiara in una nota il sindaco di Catania Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, commentando positivamente la decisione di ridurre i tempi "per il riconoscimento del diritto d'asilo per coloro i quali approdano in Italia fuggendo dalla guerra e dalla fame".



L'Anzi apprezza anche "la velocizzazione dei tempi dei ricorsi in caso di rifiuto del permesso di soggiorno".



L'associazione dei sindaci precisa inoltre: "In sede europea, proprio due giorni fa a Bruxelles, il Comitato delle Regioni dell'Unione europea, riunito in sessione plenaria a Bruxelles, ha adottato a larghissima maggioranza - con soltanto 18 voti contrari su 350 membri - il parere elaborato da Enzo Bianco nella sua qualità di capo della Delegazione italiana riguardante il secondo pacchetto sulla Riforma del sistema comune di asilo e un quadro per il reinsediamento dei migranti."



«All'UE - ha precisato Bianco - abbiamo chiesto risorse economiche per i Comuni che si occupano dell'accoglienza semplificando il sistema senza mortificare i diritti e la dignità dei migranti tutelando in particolare i minori non accompagnati. Pensiamo alla creazione di hotspot al di fuori dell'UE e a partenariati con Paesi terzi da sviluppare, con risorse per 88 miliardi di euro, attraverso una maggiore cooperazione a livello municipale e regionale».