Manovra: ok a sblocco turn over al 75% nei Comuni, annuncia Anci

L'Anci plaude allo sblocco del turn over nei Comuni.

«Lo sblocco del turn over nei Comuni, al 75 per cento, una misura che ci eravamo affannati a chiedere negli ultimi mesi, è un grande successo dell'Anci, del quale anche la sottosegretaria Maria Elena Boschi ci ha dato atto. Ed è un grande successo dei sindaci: con personale nuovo e dipendenti più giovani potremo adoperarci con più energie per quel rilancio del Paese nel quale siamo quotidianamente impegnati», dichiara in una nota il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, commentando la manovra varata dal Consiglio dei Ninistri.



«I progetti e perfino le risorse, l'abbiamo detto molte volte, non sono sufficienti se non si dispone di personale che li porti avanti - conclude Decaro -. I Comuni hanno già dato molto, tagliando il costo del personale molto di più di tutte le altre articolazioni dello Stato. E' finalmente arrivato il tempo in cui ci si restituisce qualcosa».