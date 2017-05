Enti locali, Anci con Upi: in manovra correggere tagli legge Delrio

L'Anci al fianco dell'Upi contro la legge Delrio.

«Non si scherza con la sicurezza dei cittadini. Non si scherza con la tenuta degli edifici scolastici dove i nostri figli trascorrono gran parte delle loro giornate. Con la conversione della 'manovrina' è assolutamente necessario garantire a Province e Città metropolitane il ristoro almeno parziale dei tagli e quindi le risorse perché questi enti siano nelle condizioni di assicurare i servizi essenziali. Per sostenere questa battaglia saremo insieme all'Upi giovedì, al Teatro Quirino, per una giornata di mobilitazione che faccia sentire le nostre voci, di presidenti di Provincia e di sindaci metropolitani», annuncia in una nota il presidente dell'Anci Antonio Decaro.



«Abbiamo più volte sottolineato la necessità di fare un tagliando alla legge Delrio, soprattutto dopo il risultato del referendum costituzionale. - aggiunge - Le Città metropolitane dovevano rappresentare la struttura portante del Paese, il motore dello sviluppo economico e sociale dell'economia nazionale e invece, a due anni dalla loro istituzione, non sono messe nelle condizioni di garantire la manutenzione ordinaria delle strade e delle scuole. Lo stesso vale per gli enti di area vasta, penalizzati da tagli pesantissimi in vista di una soppressione che invece l'esito del referendum ha neutralizzato. Ora Province e Città metropolitane continuano ad avere la responsabilità di servizi essenziali come la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici, l'illuminazione, la tutela dell'ambiente. Ma le relative risorse non ci sono».



«La verifica della legge Delrio - conclude Decaro - è necessaria anche alla luce della gestione impropria, da parte di Province e Città metropolitane, di funzioni di competenza delle Regioni. Il governo ha già dimostrato in altre occasioni di condividere con noi la consapevolezza dell'importanza delle aree vaste nel disegno di sviluppo del Paese. Ma il tempo ormai stringe inesorabilmente. E' il momento di garantire almeno le risorse necessarie per i servizi essenziali ai cittadini e chiudere definitivamente la fase dell'emergenza istituzionale e finanziaria che ci impedisce di guardare con fiducia al futuro, attraverso il confronto con il governo».