Doppio cognome ai figli: Anci invita sindaci a mettersi al passo coi tempi

"Finalmente anche il nostro Paese comincia a mettersi al passo con i tempi e con le norme di altri paesi europei, ciò rappresenta un passo in avanti importante nella nostra società rispetto ai diritti delle donne nella famiglia e nel rapporto paritario tra i genitori" commenta in una nota il presidente dell'Anci Antonio Decaro, che ha scritto una lettera a tutti i Sindaci italiani, invitandoli "ad aggiornare i modelli sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e ad emanare presso gli uffici di stato civile apposite direttive" per facilitare la scelta del 'doppio cognome' per i propri figli, resa possibile dalla sentenza 286 della Corte Costituzionale.



Per Decaro infatti quello che svolgeranno i sindaci è un ruolo essenziale "in una fase così importante per l'affermazione del principio di uguaglianza dei coniugi nonché dell'identità personale del minore".