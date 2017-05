Dissesto Comuni: ok del governo su scadenza 30 settembre, dice Anci

L'Anci sulla scadenza per l'approvazione dei piani di risanamento degli enti in predissesto.

"Il governo ha preso l'impegno di adoperarsi affinché siano correttamente interpretate le scadenze per l'approvazione dei piani di risanamento degli enti in predissesto" viene riportato in un comunicato dell'Anci.



«La legge aveva fissato la scadenza al 30 settembre 2016, ma ci giunge notizia di una interpretazione da parte della sezione autonomie della Corte dei Conti, secondo cui quello del 30 settembre sarebbe stato il termine per inviare, non per approvare, i piani di risanamento. Questa specifica non era presente in nessuna norma, ma ora i Comuni che hanno approvato i piani entro quella data, per poi inviarli nei giorni immediatamente successivi, si ritroverebbero ingiustamente messi in mora», informa infatti il presidente dell'associazione nazionale comuni italiani Enzo Bianco.



Nel corso della seduta della Conferenza Stato-città, "il governo si è mostrato concorde rispetto alla interpretazione fornita da Bianco, impegnandosi a risolvere la questione 'in via interpretativa o, se necessario, attraverso una norma ad hoc'" prosegue l'Anci.



"Sulla questione e su ulteriori problemi ancora aperti il presidente del Consiglio nazionale ha sollecitato 'la ripresa di un tavolo di confronto per una riforma organica della disciplina degli enti in dissesto e in procedura di risanamento'. Anche in questo caso Bianco ha raccolto il via libera da parte del governo - si illustra infine -, che ha annunciato di voler inviare entro pochi giorni, a Anci e Upi, un documento con alcune proposte di merito."