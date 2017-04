Def 2017: piattaforme petrolio pagheranno tasse ma serve regime speciale, dice Anci

L'Anci sulle piattaforme petrolifere.

«Prendiamo atto con soddisfazione della notizia che la norma che avrebbe dichiarato non imponibili le piattaforme petrolifere e per questo disconosciuto i crediti tributari nei confronti degli enti locali per trecento milioni complessivi, sia stata eliminata. Si tratta di somme che sono già acquisite o comunque considerate nei bilanci dei Comuni per effetto di puntuali pronunciamenti della Cassazione. Una norma che avesse modificato la situazione avrebbe generato solo ulteriore contenzioso», dichiara in una nota il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, commenta il decreto legge di correzione dei conti pubblici (Def 2017).



«Occorre assumere l'impegno, fin da subito - aggiunge - per definire un regime speciale per il futuro».