Decreto sicurezza urbana: servono sanzioni penali per poteri efficaci, dice Anci

L'Anci interviene in merito alle modifiche al decreto sicurezza urbana.

"Siamo grati al Viminale e al ministro Minniti per l'approvazione del decreto sulla 'sicurezza urbana', che Anci chiedeva da tempo. L'impegno profuso fin qui e l'attenzione rivolta ai sindaci necessitano però di un ultimo slancio, per dare poteri effettivi contro il degrado urbano", precisa in una nota il sindaco di Firenze e coordinatore Anci delle Città metropolitane, Dario Nardella, che pone l'accento in particolare "sulla questione dei grandi centri urbani, all'interno dei quali si concentrano i maggiori fenomeni di allarme sociale e degrado".



"Al momento le modifiche al decreto approvate in Commissione alla Camera - spiega - non sono sufficienti. Chiediamo di recepire la richiesta di norme che rafforzino le nuove regole, prevedendo sanzioni penali circoscritte in caso di reiterate condotte illegali, con procedimenti penali d'urgenza".



"Chiediamo - prosegue inoltre Nardella - l'introduzione del reato di estorsione per i parcheggiatori abusivi. Inoltre non viene previsto l'adeguamento della pianta organica delle polizie locali, a partire dallo sblocco del turn over, a fronte dei nuovi compiti ai quali queste forze assolvono ormai da tempo".



"Auspichiamo - conclude quindi il sindaco di Firenze - che governo e Parlamento migliorino il provvedimento, scongiurando il rischio di approvare un testo che non riesce a dare risposte veramente adeguate a quanto ci chiedono i cittadini. Ascoltare i sindaci, la loro esperienza diretta, sarebbe necessario".