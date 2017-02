Decreto immigrazione: lavori di pubblica utilità per integrazione, dice Anci

L'Anci commenta il pacchhetto immigrazione.

«Bene la riduzione dei tempi per il riconoscimento del diritto all'asilo e di quelli per il ricorso in caso di diniego del permesso di soggiorno. Positiva è anche la valutazione dei sindaci rispetto alla previsione che i migranti in prima accoglienza contribuiscano e si integrino nella comunità prestando attività di volontariato per pubblica utilità», dichiara in una nota il presidente dell'Anci Antonio Decaro commentando il pacchetto di misure sull'immigrazione adottate dal Consiglio dei Ministri



"'La gestione efficace dei flussi passa necessariamente da un'alleanza forte tra governo e amministratori locali'" illustra infatti l'associazione nazionale comuni italiani.