Città metropolitane: prorogare approvazione bilanci a 30 aprile, dice Anci

L'Anci sui bilanci delle Città metropolitane e delle Province.

"Differire al 30 aprile i termini di approvazione dei bilanci preventivi di Città metropolitane e Province", chiede l'Anci nel corso della Conferenza Stato-Città.



«La maggior parte delle Città metropolitane - ha spiegato infatti il sindaco di Catania Enzo Bianco - è in condizione di forte sottodimensionamento delle risorse, anche per quanto riguarda i servizi essenziali ed ineludibili. Ci troviamo in un contesto generale di fortissima tensione, non essendo stati reiterati per il 2017 taluni strumenti finanziari straordinari di indubbia utilità che chiediamo perciò di inserire nell'ambito del Decreto enti locali in preparazione».



Dall'associazione nazionale comuni italiani osservano dunque: "Oltre al rinvio dei bilanci, il presidente del Consiglio nazionale dell'Anci ha anche formulato la richiesta di una Conferenza Stato-Città straordinaria per fare il punto di situazione sulla legge Delrio, alla luce della mancata conferma della riforma costituzionale".



"I problemi non sono solo di natura finanziaria - ha ricordato quindi Bianco - ma anche amministrativi e istituzionali. L'esito del referendum ci riconsegna le Province, ed è necessario un 'tagliando' per capire quale sarà il nuovo assetto dei poteri locali e quali ricadute avrà sulle città, sulle Province stesse e sui piccoli Comuni".