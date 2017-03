Città metropolitane: bilanci non in equilibrio. Anci chiede incontro con Gentiloni

L'Anci rivolge un appello a Paolo Gentiloni in merito alla questione bilanci delle città metropolitane.

"E' necessario e urgente un intervento del governo che metta i sindaci metropolitani nelle condizioni di approvare i bilanci e soprattutto di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali essenziali, a partire dalla messa in sicurezza degli edifici scolastici", ribadisce il presidente dell'Anci Antonio Decaro in una lettera indirizzata al premier Paolo Gentiloni.



"Abbiamo da tempo avanzato alcune richieste, misure temporanee che potrebbero aiutare il raggiungimento degli equilibri di bilancio, così com'è avvenuto nel 2015, pur sapendo che l'effetto ormai risulta molto parziale e contenuto - scrive Decaro -. Abbiamo la massima consapevolezza del ruolo fondamentale delle Città metropolitane per la crescita del Paese e per la competizione nello scenario mondiale: un segnale importante è stato il lavoro per il bando periferie, che riteniamo sia la strada giusta per trasformare le nostre aree urbane".



Quasi metà degli enti però "non è in grado di chiudere il proprio bilancio in equilibrio entro il 31 marzo. - viene sottolineato - Per tutti i sindaci metropolitani, inoltre, deve essere sciolto il nodo del trasferimento di funzioni dalle Regioni. Una questione non più rinviabile".



"Chiediamo di chiudere definitivamente la fase dell'emergenza istituzionale e finanziaria che ci impedisce di guardare con fiducia all'immediato futuro - conclude il rappresentante dei sindaci italiani -. Per questo le chiediamo un confronto urgente per definire le misure necessarie che dovrebbero trovare recepimento nel decreto legge enti locali, indispensabili per chiudere i bilanci 2017 e impostare un percorso istituzionale e finanziario che definisca con chiarezza status, funzioni e risorse. In un'ottica che punta a fare delle città metropolitane soggetti di innovazione e semplificazione istituzionale".