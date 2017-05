CEI: Bassetti sarà una guida sicura ed esperta, dice Anci

L'Anci commenta l'elezione a presidente della CEI del cardinale Gualtiero Bassetti.

«Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, sarà una guida sicura ed esperta della Conferenza episcopale italiana. A lui vanno le sincere felicitazioni per la nomina a presidente, voluta da Papa Francesco, e gli auguri di buon lavoro dei sindaci italiani», dichiara in una nota il sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci Enzo Bianco.

«La stima unanime che riscuote in particolare a Perugia e in Umbria, ci descrive un pastore legato alle comunità e al territorio, vicino a chi ha maggior bisogno, attento ai fenomeni sociali e culturali del nostro tempo senza chiusure. Sono tutte premesse - conclude Bianco - per un proficuo lavoro alla guida della CEI e, ne sono sicuro, di collaborazione attiva nel sociale con l'Anci e i sindaci italiani».