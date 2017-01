Bando periferie: serve certezza rapida su risorse, chiede Anci a governo

Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, invia una lettera ai ministri Claudio De Vincenti (Coesione territoriale) e Luca Lotti (Cipe), nonché al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, nella quale si chiede una "rapida approvazione della delibera Cipe e del Dpcm", necessari per finanziare tutti i progetti ammessi nel "Bando periferie".



Decaro chiede anche un incontro urgente per "promuovere un costruttivo confronto", alla luce delle criticità emerse da una prima lettura dello stesso Dpcm, "relative in particolare ai temi della progettazione esecutiva e alle modalità di rendicontazione".



La rapida approvazione della delibera Cipe e del Dpcm, fa notare il presidente dell'Anci, è necessaria "per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di procedere alla sottoscrizione degli accordi e convenzioni per tutti i beneficiari nel più breve tempo possibile, in modo da realizzare gli importanti progetti d'investimento fondamentali per le nostre comunità".