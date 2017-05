Bando Periferie: da CdM ok a finanziamento di tutti i progetti, dice Anci

L'Anci sulla seconda tranche di finanziamento del bando Periferie approvata dal CdM.

«L'avevamo garantito: saranno finanziati tutti i 124 progetti presentati. Oggi possiamo dire con orgoglio che quell'impegno è stato mantenuto», assicura in una nota Antonio Decaro, presidente dell'Anci, commentando il via libera, oggi in Consiglio dei Ministri, alla seconda tranche di finanziamento del bando Periferie.

"L'impegno, comunicato dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, è di altri 800 milioni di euro. Nel complesso l'investimento sarà di 2 miliardi e cento milioni" prosegue l'associazione nazionale comuni italiani.



«Un grande disegno - continua Decaro - un'operazione di ricucitura, come l'abbiamo chiamata citando Renzo Piano, di riqualificazione e di rigenerazione del tessuto urbano, tanto decisiva da convincere il governo, lo scorso ottobre, a impegnarsi per il completo finanziamento dei 120 progetti presentati dai Comuni e dalle Città metropolitane, a fronte di una prima disponibilità a favore di sole 24 città. Tra le linee principali di attività ci sono verde pubblico, scuole, ma anche housing sociale. Interventi materiali e immateriali nell'ottica dello sviluppo e della coesione. Progetti di qualità, rispetto ai quali l'Anci si propone come osservatorio per creare occasioni di dialogo tra i vari Comuni: il bando servirà anche a scambiare le buone pratiche. Siamo tanto convinti della funzione strategica connessa alla riqualificazione delle zone in cui si concentra il degrado socio economico da aver chiesto al governo una stabilizzazione del fondo».



«La realizzazione del nuovo volto delle nostre città con il progetto sulle periferie - prosegue ancora Decaro - è oggi resa ancora più concreta grazie al supporto e alla disponibilità di Cassa depositi e prestiti, alla quale non possiamo non rivolgere il nostro ringraziamento. Cdp prevede infatti che gli enti coinvolti nel progetto possano accedere a un fondo che ci consentirà di sostenere le spese di progettazione degli interventi di riqualificazione, senza oneri per interessi o commissioni. A questo proposito - conclude Decaro - il 30 maggio prossimo nella sede dell'Anci a Roma è previsto un incontro informativo e formativo gestito da Anci e Cdp, per spiegare agli amministratori e ai tecnici le modalità e le condizioni di accesso al Fondo».