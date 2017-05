Anci replica a Anpci: nostra proposta garantisce più servizi per piccoli Comuni

Antonio Decaro, presidente dell'Anci, replica all'Anpci.

«L'Anci non spinge, e tanto meno in modo subdolo, per le unioni o per le fusioni obbligatorie tra Comuni, queste ultime, peraltro, anche con l'attuale legge, soggette a referendum. Al contrario, come ho avuto modo di dire pubblicamente più volte, ritengo non più rinviabile l'approvazione di un nuovo assetto normativo che dia stabilità e certezza all'associazionismo tra Comuni, ma sulla base di due principi. Primo, i piccoli Comuni hanno bisogno di politiche differenziate, di semplificazione e di sostegno specifico rispetto alle loro peculiarità. Secondo, l'associazionismo deve essere volontario, non rigidamente imposto per legge con criteri immaginati uguali per tutti e senza tener conto delle diverse realtà locali», dichiara in una nota Antonio Decaro, presidente dell'Anci, in replica all'Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni d'Italia).



«La proposta dell'Anci - riepiloga Decaro - viene da lontano e sostiene una riforma di sistema. Se accolta eliminerebbe definitivamente i limiti demografici minimi imposti per la costituzione delle gestioni associate, gli obblighi delle 10 funzioni che hanno di fatto inibito l'associazionismo a 7 anni dalla previsione del regime obbligatorio, e rimetterebbe così ai Comuni, di qualsiasi dimensione demografica, l'individuazione degli ambiti omogenei, caratterizzati innanzitutto da una contiguità territoriale. Entro tali ambiti i Comuni potrebbero decidere come costituire unioni, fusioni e convenzioni. L'obiettivo chiaro e dichiarato è quello di rafforzare la governance e garantire servizi migliori al cittadino, nel rispetto dell'autonomia degli Enti. Un obiettivo che dovrebbe essere comune ad Anci e Anpci, senza strumentalizzazioni che al contrario rallentano il raggiungimento di una soluzione in realtà, e nonostante l'inammissibilità opposta ad alcuni nostri emendamenti, a portata di mano».



"Riguardo a un altro aspetto sollevato da Biglio, cioè i numerosi adempimenti che gravano anche sui piccoli Comuni e sulle loro più esili strutture organizzative, Decaro rivendica il ruolo di Anci rispetto a una serie di semplificazioni" continua l'associazione nazionale comuni italiani.



«Si pensi - sostiene il rappresentante dei sindaci - alla deroga delle Centrali uniche di committenza per importi inferiori ai 40 mila euro, o al superamento del regime sanzionatorio, a partire dal 2017, per la mancata trasmissione di alcuni dati all'Istat. Per quanto riguarda le sanzioni in corso e relative al 2015, tra l'altro, l'Anci ha presentato anche uno specifico emendamento al fine almeno di derogare i termini e sospendere la sanzione rispetto a quanto previsto per legge».