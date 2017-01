Anci: rafforzare filiera Protezione Civile, serve conferenza Stato-città dedicata

Nel corso della Stato-Città al Viminale, il presidente del consiglio nazionale dell'Anci e sindaco di Catania, Enzo Bianco, chiede "la convocazione, al più presto, di una conferenza Unificata o una conferenza Stato-città dedicate in via esclusiva al tema della Protezione Civile e delle emergenze sui territori".



"C'è la necessità di rendere più stabile la filiera di gestione delle emergenze - ha spiegato Bianco - e non è un problema che riguarda esclusivamente le risorse. Al contrario, vanno create le condizioni affinché i sindaci possano far fronte alle emergenze lavorando efficacemente e con serenità, insieme agli altri attori istituzionali coinvolti".



"Abbiamo già avanzato anche al Presidente del Consiglio la richiesta di affrontare queste questioni in tavoli dedicati" specifica quindi.



Nel corso della seduta della Conferenza Stato-Città, l'Anci ha dato inoltre parere favorevole al riparto dei rimborsi per i mancati gettiti IMU e Tasi relativi al 2016 subiti dai Comuni terremotati: "Torniamo a far notare - sottolinea Bianco - che fenomeni come terremoti e avverse condizioni meteo continuano a ripetersi: per questo vanno valutate e condivise procedure e misure più adeguate alla frequenza e alla complessità delle calamità naturali di cui sono vittima i nostri territori".



Il Viminale assicura poi l'Anci che verrà mantenuto "l'impegno preso dall'esecutivo per il ristoro ai Comuni delle spese sostenute per lo svolgimento del referendum del 4 dicembre scorso" e che si procederà "con gli interventi urgenti per i Comuni in dissesto e predissesto, già concordati con il Governo".