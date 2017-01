Anci: ok a riparto Fondo di solidarietà 2017, ma stabilizzare correttivi

"Diamo il nostro parere favorevole allo schema di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017, compiacendoci della rapidità con cui raggiungiamo questo risultato, e ringraziando anche il governo per la proficua interlocuzione" riferisce in una nota il presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Enzo Bianco, nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città



Bianco ricorda infatti che "Anci è stata fortemente impegnata ad assicurare un rapido percorso di definizione del Fondo, nell'interesse della stabilità dell'intero sistema di finanza locale dei Comuni italiani, e di questo non possiamo che essere soddisfatti".



"Non tutte le scelte operate sono state condivise nel dettaglio - precisa comunque Bianco - in particolare per ciò che riguarda alcuni meccanismi del sistema perequativo e dei fabbisogni standard: in quest'ultimo caso, quelli riconosciuti ai Comuni di maggiore dimensione ci sono apparsi in alcuni casi eccessivamente ridotti. Stesso squilibrio lo abbiamo notato per alcune fasce di Comuni di minori dimensioni, che rischiano di essere penalizzati".



"Abbiamo dato il nostro parere favorevole - precisa quindi - perché a fronte di questi squilibri sono state introdotte misure che rendono più sostenibile lo sforzo fatto dai Comuni: un correttivo statistico interno allo schema perequativo e l'integrazione di risorse una tantum per 25 milioni di euro, riservata ai Comuni eccessivamente penalizzati, in prevalenza di minori dimensioni demografiche".



"Chiediamo però al contempo - chiarisce Bianco - una urgente modifica normativa dei commi 449 e 450 della legge di bilancio, sulla quale l'Anci chiede un preciso impegno del governo al fine di dare attuazione all'accordo odierno. L'Anci chiede inoltre che il governo valuti l'opportunità di integrare le risorse una tantum, oggi previste per 25 milioni, attingendo dai Fondi non assegnati e già stanziati per il comparto dei Comuni".



Si chiede poi all'esecutivo di "trovare una soluzione per la regolazione degli effetti a regime della sentenza ICI-IMU del Consiglio di Stato" affinché l'intera vicenda "sia regolata mediante assegnazioni di fondi aggiuntivi statali".