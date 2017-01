Anci: in Milleproroghe rinviare scadenze per Comuni colpiti da terremoto e maltempo

"L'emergenza non è affatto superata, ed è necessario ora moltiplicare gli sforzi. A questo si aggiungono ora le questioni relative agli adempimenti burocratici a cui sono chiamati i Municipi entro il 31 gennaio. Siamo in contatto con i sindaci colpiti e come Anci ci siamo già attivati per dare pieno supporto ai Municipi, ma è ovvio che a quei Comuni, ancora senza corrente elettrica e alle prese con la verifica dei danni e lo sgombero della neve, è necessario concedere un rinvio delle scadenze previste per il prossimo 31 gennaio" chiede il delegato Anci alla Protezione Civile Bruno Valentini, facendosi portavoce di quei comuni colpiti dal terremoto e dal maltempo, molti dei quali sono da giorni senza elettricità.



L'Anci sottolinea per esempio che "entro il 31 gennaio i Comuni sarebbero chiamati ad adempimenti burocratici che riguardano i fabbisogni standard, il monitoraggio del pareggio di bilancio, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, l'aggiornamento del prospetto sull'avanzo di amministrazione presunto, l'invio dei dati sulle concessioni, il piano di prevenzione della corruzione, la trasparenza amministrativa".



Valentini precisa poi che "scaricare in questo modo e in questo momento sui sindaci l'onere delle verifiche sulla vulnerabilità delle scuole significa addossare sulle loro spalle operazioni che richiedono tempo, risorse e poi decisioni tecniche, con il rischio di non riuscire tra l'altro a garantire la continuità didattica. - aggiungendo - I sindaci sui territori hanno invece bisogno di avere istruzioni chiare e supporto adeguato per la verifica dell'agibilità delle scuole, che sono in corso, e per decidere sulla riapertura o meno degli istituti".



"Anche in questi campi sarà necessaria - conclude il delegato Anci - una urgente ed equilibrata revisione delle attuali competenze in capo a Regioni, Comuni e Prefetture con coordinamento della Protezione Civile. Chiediamo pertanto un incontro urgente al governo sulla questione delle verifiche di vulnerabilità e per fare il punto della situazione".