Anche Sergio Sylvestre contro Morgan: mai plagiato ad Amici

Anche Sergio Sylvestre, vincitore della passata edizione di Amici, interviene in difesa del programma di Maria De Filippi dopo il duro attacco di Morgan, assicurando: "Sono sempre stato me stesso, nessuno mi ha mai imboccato parole o suggerito atteggiamenti".

Anche Sergio Sylvestre, vincitore della passata edizione di Amici, interviene in difesa del programma di Maria De Filippi dopo il duro attacco di Morgan.



"È passato ormai quasi un anno dalla fine della mia esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Quando tutto è iniziato non sapevo davvero cosa aspettarmi. Mi sono ritrovato a vivere l'esperienza più autentica della mia vita. Ho avuto accanto tanti professionisti a disposizione di ragazzi uniti dal sogno di fare musica (o danzarla) che ci hanno insegnato come coltivare le nostre ambizioni" ricorda Sergio Sylvestre.



"Sono sempre stato me stesso, nessuno mi ha mai imboccato parole o suggerito atteggiamenti. - assicura - Non sarei neppure in grado di ridere, piangere o litigare con qualcuno a comando. Il solo pensarlo mi fa sorridere. Ho avuto dei coach che mi hanno guidato passo dopo passo senza mai impormi nulla fino a conoscermi talmente bene da sapere perfettamente cosa fosse adatto a me".



"Ringrazierò per sempre Nek e J-Ax, con il quale condividerò il palco domani sera, per aver tirato fuori il meglio di me. Ringrazierò chiunque ad Amici per avermi insegnato l'unico trucco utile per fare questo lavoro: essere vero" chiarisce quindi il cantante.