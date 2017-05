Amici 2017, Shady: Come next to me, il secondo singolo

Shady Cherkaoui esce con il secondo singolo dal titolo "Come next to me", prodotto da Boosta. Il brano anticipa il suo primo album.

Mentre i concorrenti di Amici di Maria De Filippi Riki, Federica e Thomas scelgono il 19 maggio per l'uscita dei loro singoli, la cantante Shady Cherkaoui ha pubblicato il 9 maggio il brano "Come next to me", prodotto da Boosta (Davide Dileo) per l'etichetta Believe Digital.



"Come next to me", in vendita su iTunes e Apple Music, è il secondo singolo di Shady, che ha debuttato con "Louboutine", che ha scalato la top 10 su iTunes. I due brani anticipano l'uscita del primo album di Shady, con la produzione sempre di Boosta.

Fabia Scanisich

© riproduzione riservata | online: 12/05/2017 | update: 12/05/2017

• DALLA PRIMAPAGINA:

• POTREBBE INTERESSARTI: