Amici 2017, Boosta contro Morgan: estremismo e integralismo mi fa orrore

Boosta (Davide Dileo), fondatore dei Subsonica, replica a Morgan dopo che ha denunciato di essere stato vittima di mobbing ad Amici 2017. "Estremismo e integralismo sono due parole che continuano a farmi orrore", afferma Boosta.

"Non credo nell'uso di troppe parole e ho sempre faticato nelle discussioni ma sulla querelle sollevata da Morgan ad Amici mi sento in dovere di dire un paio di cose", scrive su Facebook Boosta (Davide Dileo), fondatore dei Subsonica.



"Mesi fa, dopo una conversazione con Maria (De Filippi, ndr), ho accettato il ruolo di professore e l'ho fatto pesando le riflessioni. Ho deciso per il sì. Da quel momento l'ho fatto sapendo di mettermi in gioco, semplicemente in un altro contesto, e facendo quello che mi piace e mi è sempre piaciuto. L'ho fatto con serietà e amore perché io faccio musica, questo so fare e vorrei che la musica fosse sempre esigenza, urgenza, e distrazione perché no, insomma... vera colonna sonora di vita. E posso con onestà dire che ho avuto la possibilità di farlo sempre durante questi mesi", afferma Boosta.



"Non è stato, e non è, un percorso lineare né in discesa, mediare tra le esigenze di tutti (e prima di ogni cosa con i ragazzi) ma è un percorso da portare avanti con piacere e leggerezza perché proprio a loro, ai ragazzi, abbiamo il dovere di presentare la nostra visione della vita e della musica (...certo che non è l'unica...) e già lo facciamo con le nostre canzoni, che senso ha negarsi o alzarsi in piedi su fragili piedistalli?", domanda.



"Estremismo e integralismo sono due parole che continuano a farmi orrore. - conclude quindi Boosta - In qualunque contesto vengano calate. Mi dispiace dovere puntualizzare le ovvietà. Ma come non si può essere in pace con tutti così non si può sempre tacere".