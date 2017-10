Amazon spedisce pacco stupefacente: ordinano contenitori ricevono marijuana

Una coppia di Orlando (Florida) ordina su Amazon alcuni contenitori di plastica ma ricevono 30 chili di marijuana, spediti da un magazzino in Massachusetts del gigante di e-commerce.

Mistero, almeno fino a quanto non saranno concluse le indagini, sul perché Amazon abbia spedito senza accorgersene due pacchi di 30 chili totali di marijuana.

La marce sarebbe partita da un magazzino di Amazon in Massachusetts, dopo che una ignara coppia di Orlando (Florida) aveva ordinato solo due contenitori in plastica.

Quando il pacco è arrivato, i due fidanzati ha capito ciò che tutti i sistemi di sicurezza di Amazon non avevano compreso, cioè che nella scatola c'era qualcosa di diverso visto che pesava molto di più. Ed anche l'odore non era certo confondibile.

Aperto il pacco, la coppia ha così scoperto che Amazon gli aveva spedito anche 30 chili totali di marijuana, che ovviamente loro non avevano ordinato.



I due hanno immeditamente avvertito la polizia, che ha aperto una inchiesta. La coppia, che vuole rimanere nell'anonimato, per un po' ha temuto di dormire a casa, per la paura che il vero mittente venisse a reclamare, magari in maniera poco gentile, questa merce così stupefacente.

I fidanzati hanno anche provato a contattare il gigante di e-commerce, ma a quanto pare Amazon, che si dice pronta a collaborare con le autorità, ha liquidato l'accaduto regalando alla coppia un buono da 150 dollari da spendere a piacimento, allegando una nota in cui la compagnia spiegava di essere impossibilitata a fare altro.