Social network e appa: 91% non legge termini privacy ma solo 26% si fida

Altroconsumo presenta Festivalfuturo.

"Il 91% su un campione di utenti internet dichiara di barrare la casella termini e condizioni di utilizzo di servizi online o app senza leggere le condizioni per la privacy. Fra gli utilizzatori dei social network (Facebook, Twitter, Instagram) solo il 26% si fida dell'uso che verrà fatto dei propri dati personali" viene fatto sapere in un comunicato di Altroconsumo.



L'associazione dei consumatori informa inoltre: "Il 59% degli utenti intervistati si sentirebbe a disagio nel caso i propri dati su salute e stili di vita raccolti online o attraverso dispositivi connessi fossero utilizzati dalla compagnia assicurativa, percentuale che scende al 14% di fronte alla richiesta di condividere i propri dati di mobilità con le autorità locali per migliorare il traffico e il trasporto pubblico."



Si prosegue quindi: "I risultati dell'indagine statistica di Altroconsumo su comportamenti e opinioni sulla privacy online su un campione di 1000 utenti internet dai 18 ai 64 anni distribuito sul territorio nazionale mostrano da un lato l'apertura degli utenti all'utilizzo dei propri dati in cambio di benefici, dall'altro scarsa fiducia nell'uso che potrebbe esserne fatto da terzi."



Si precisa: "La consapevolezza delle potenzialità e del valore dell'utilizzo dei propri dati deve essere rafforzata presso le persone e gli utenti. L'Internet of Things, i prodotti connessi, i dati sui comportamenti e sulle scelte stanno determinando il futuro, che è già qui con noi: Altroconsumo vuole condurre tutti al centro delle sfide che l'innovazione pone giorno per giorno. Perché oltre alla qualità dello sviluppo degli strumenti tecnologici e digitali ci sia l'abilità da parte delle persone nell'utilizzarli al meglio. Con il Festivalfuturo il 4 e 5 novembre prossimi la Rivoluzione delle Cose occuperà Milano."