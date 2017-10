Tentativi di silenziare referendum autonomia falliti, dice Matteoli (Fi)

Altero Matteoli di Forza Italia in merito ai referendum sull'autonomia.

"Quando gli elettori sono chiamati a esprimersi su materie che toccano con mano, su questioni concrete che li coinvolgono, essi si esprimono liberamente senza bisogno di gran battage pubblicitario" spiega in una nota Altero Matteoli, senatore di Forza Italia, in merito ai referendum sull'autonomia.

Il parlamentare forzista continua quindi: "Il PD, la sinistra e anche i 5 Stelle hanno poco da polemizzare."



"I loro tentativi di silenziare il referendum lombardo e veneto sono falliti. - prosegue - Ancora peggio sarebbe ora non tenere conto del loro voto e degli effetti che esso determinerà nella trattativa fra Regioni e Governo".

Segnala in ultimo: "I fatti parlano da soli e il centrodestra è sulla strada giusta per vincere le prossime elezioni generali e per dare al Paese un governo all'altezza delle sfide che ci attendono, interpretando al meglio i bisogni e le speranze dei cittadini."