TAV, aumenti abbonamenti trenitalia gravi: governo li blocchi, chiede Matteoli (Fi)

"Convoco i vertici di FS e di Trenitalia in Commissione al Senato affinché diano spiegazioni sull'incomprensibile aumento degli abbonamenti per i pendolari che viaggiano sull'Alta Velocità ferroviaria" annuncia in un comunicato Altero Matteoli, senatore di Forza Italia.



"Nel contempo, auspico un intervento risolutivo del governo che non può stare a guardare di fronte a una decisione di tale gravità" prosegue il parlamentare. Spiega dunque: "Un aumento del 35% non sarebbe plausibile nemmeno se ci trovassimo in una fase di inflazione galoppante e l'Italia è, invece, in deflazione come non accadeva da 58 anni."



"Spero che il presidente di FS, Mazzoncini, e l'Ad di Trenitalia, Morgante, rivedano questa loro decisione per evitare un danno così pesante ai lavoratori" conclude l'esponente azzurro.