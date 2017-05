Sicurezza e migranti siano priorità programma centrodestra, dice Matteoli (Fi)

Altero Matteoli di Forza Italia sul futuro programma del centrodestra in vista delle elezioni.

"La sicurezza, l'immigrazione e gli effetti che tali fenomeni determinano in particolare nelle periferie sono tematiche che dovranno far parte necessariamente - al pari del lavoro che non c'è, dell'Europa da rifondare, delle tasse da diminuire drasticamente - del programma elettorale del centrodestra" dichiara in un comunicato il senatore di Forza Italia Altero Matteoli.



"Non si potrà prescindere dal trovare soluzioni credibili, efficaci e durature su simili problematiche che coinvolgono tutti i cittadini, condizionano in negativo la loro vita quotidiana, opprimono i settori più deboli delle nostre realtà sociali. - specifica - Deve essere un passaggio cruciale del nostro programma se vogliamo, come io auspico, riconquistare la fiducia degli elettori".



"Sicurezza, immigrazione, periferie: dalla parte dei deboli. - prosegue il parlamentare - In vista delle elezioni politiche, passando per le amministrative di giugno credo sia utile approfondire questioni reali insieme con gli amici che hanno aderito all'incontro che abbiamo organizzato con Gaetano Quagliariello".