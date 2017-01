MPS: ok smascherare furbi ma non dimenticare piccoli risparmiatori, dice Matteoli (Fi)

"Va benissimo la proposta di Forza Italia di presentare un emendamento per smascherare - rende noto il politico di Forza Italia Altero Matteoli -, dopo sessanta anni di gestione sciagurata del Monte dei Paschi e degli altri istituti di credito collegati, i tanti clienti più o meno illustri, più o meno potenti, che hanno ricevuto ingentissimi finanziamenti e mutui senza restituirli, determinando il disastro sotto gli occhi di tutti."



Il senatore azzurro chiarisce dunque: "Vorrei anche che nell'esame del decreto non si trascurasse di tutelare realmente i piccoli risparmiatori di MPS e delle altre banche che sono stati truffati e che rischiano di perdere i risparmi di una vita."



Sottolinea in conclusione: "Le due finalità, la tutela dal risparmio e il perseguimento dei furbi, devono avere quantomeno la stessa attenzione da parte nostra."