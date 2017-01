Dopo Consulta armonizzare sistemi elettorali Camera e Senato, dice Matteoli (Fi)

"Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, rimane la necessità di una legge elettorale compatibile per Camera e Senato" riporta in una nota Altero Matteoli, senatore di Forza Italia.



"Il giudizio di oggi non risolve - continua il parlamentare -, né avrebbe potuto farlo, la questione centrale che abbiamo di fronte ossia l'armonizzazione dei differenti sistemi elettorali dei due rami del Parlamento."



Prosegue infine: "Per andare al voto in modo ordinato, sarà ora necessario procedere all'approvazione di una legge elettorale che tenga nel dovuto conto dei paletti stabiliti oggi dalla Consulta."