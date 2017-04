Disoccupazione: Renzi e Gentiloni fanno male ed esultare, dice Matteoli (Fi)

Altero Matteoli di Forza Italia sui dati della disoccupazione.

"Matteo Renzi e Paolo Gentiloni esultano per i dati sulla disoccupazione" fa sapere in un comunicato Altero Matteoli, sentatore di Forza Italia.



"E' un gioire mal posto e ingiustificato. - prosegue l'esponente forzista - A fronte di un'impercettibile aumento del numero dei giovani occupati, l'Istat segnala l'aumento dei cosiddetti inattivi, coloro che non hanno un lavoro nè lo cercano, che sono diventati oltre 51 mila con un incremento dello 0,4%."



Scrive dunque: "Basterebbe solo questo dato per non esultare e per cercare di fronteggiare una situazione drammatica." "Invece, il Presidente del Consiglio e il suo predecessore, che si agita tutti i giorni per riconquistare Palazzo Chigi, trovano modo e tempo per esultare" continua.



"Ma di cosa gioiscono - afferma infine -, della disperazione che pervade larga parte della società?."