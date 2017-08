Call center: ok in Senato a nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni

Altero Matteoli di Forza Italia sulla legge che modifica il Registro Pubblico delle Opposizioni.

"La Commissione Lavori pubblici e Comunicazioni del Senato ha approvato, all'unanimità, in sede deliberante, la legge che modifica le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni, di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 178″, comunica in una nota il presidente dell'organismo parlamentare, Altero Matteoli.

"Si tratta di una nuova legge attesa non solo dai cittadini che non vogliono più ricevere telefonate commerciali ma anche dai tanti lavoratori che operano nei call center e che spesso hanno retribuzioni davvero modeste - spiega il senatore di Forza Italia -. Credo che la Commissione, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, che ringrazio, abbia svolto in questi mesi un buon lavoro ascoltando le varie associazioni e le categorie interessate, trovando poi una sintesi normativa che ha portato al voto unanime". "Penso che con la nuova legge ci sarà un migliore equilibrio tra i vari interessi: quello dei cittadini a non ricevere telefonate indesiderate e quello delle imprese che potranno utilizzare il telemarketing secondo regole più puntuali. Auspico - conclude - che la Camera dei deputati, dove la legge sarà ora esaminata, possa approvarla in tempi rapidissimi potendo sfruttare il lavoro preparatorio e istruttorio svolto al Senato".