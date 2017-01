Alleanza con Lega e Fdi unica possibile: no inciuci con PD di Renzi, dice Matteoli (Fi)

"Silvio Berlusconi sceglie la strada dell'alleanza con le forze del centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia in particolare. La strada giusta, l'unica possibile per battere la sinistra di Matteo Renzi e il MoVimento 5 Stelle di Beppe Grillo" diffonde in una nota Altero Matteoli, senatore di Forza Italia.



"Fare inciuci non è stato mai positivo e non piace ai nostri elettori, pensare eventualmente di farli con il PD guidato da Renzi, bocciato clamorosamente dagli italiani dopo tre anni di promesse mancate, sarebbe deleterio politicamente e certamente perdente elettoralmente. - chiarisce infatti l'esponente azzurro - Lavoriamo tutti insieme da subito sul programma saltando quanto ci unisce e diamo agli elettori una speranza. Auspico che l'unità del centrodestra possa concretizzarsi anche alle amministrative, dove sarà necessario che si prenda atto degli errori del passato e anche degli ultimi giorni".