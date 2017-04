Trivelle anche entro 12 miglia: secreto Calenda svela bugie Renzi, dice AL

Alternativa Libera commenta il decreto sulle trivellazioni.

"Pochi giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale un nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, approvato a dicembre, il cui testo consente di modificare un programma di estrazioni già autorizzato, anche costruendo nuovi pozzi per estrarre idrocarburi laddove prima era vietato" riferiscono i deputati di Alternativa Libera.



"In sostanza da ora in poi sarà possibile per le compagnie petrolifere procedere a nuove trivellazioni entro le 12 miglia dalla costa marina. - chiariscono gli ex M5S - Il decreto Calenda, di fatto, dà a queste la possibilità di modificare il programma di sviluppo previsto al momento del rilascio di una concessione e recuperare le riserve esistenti anche se ricadono in aree entro la fascia delle 12 miglia marine. Questo significa costruire nuovi pozzi e nuove piattaforme, al contrario di quello che per mesi aveva dichiarato il governo Renzi prima del referendum del 17 aprile 2016: una colossale presa in giro nei confronti di 14 milioni di italiani e 10 Regioni".



"Faremo di tutto per bloccare questo tentativo del Governo di deturpare le nostre coste e i nostri mari. Nei prossimi giorni annunceremo un pacchetto di iniziative parlamentari in tal senso", dichiarano.