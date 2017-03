Renzi? In 1000 giorni ha causato crollo natalità, dice Alternativa Libera

Alternativa Libera riflette sul crollo della natalità in Italia.

"I dati Istat sull'andamento della natalità in Italia mettono la parola fine alle politiche portate avanti dal governo Renzi" denunciano in una nota i deputati di Alternativa Libera.



"Nei mille giorni a Palazzo Chigi, l'incapacità dell'ex Presidente del Consiglio è riuscita a portare il numero delle nascite al minimo storico. - sottolineeano infatti gli ex M5S - Ci auspichiamo che il nuovo esecutivo guidato da Paolo Gentiloni capisca l'urgenza di mettere a punto misure di contrasto alla povertà e di creazione di nuovi posti di lavoro, perché se gli italiani non fanno più figli non è a causa dell'infertilità ma della mancanza dei requisiti minimi per progettare di mettere su famiglia".



"Se il neo premier non è in grado di realizzare politiche che vadano in tal senso, rassegni subito le dimissioni e porti il paese alle urne perché gli italiani hanno rapido bisogno di soluzioni ai loro problemi", chiariscono i parlamentari.