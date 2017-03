Minzolini: "Camera sollevi conflitto di attribuzione contro il Senato"

Alternativa Libera deposita una mozione che impegni la Camera a sollevare il conflitto di attribuzione sul caso Minzolini.

"Abbiamo raccolto le firme e depositato una mozione parlamentare che impegni la Camera a sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri delle Stato davanti alla Corte Costituzionale contro il Senato per aver disapplicato la legge Severino votando contro la decadenza da senatore di Augusto Minzolini, condannato in via definitiva per peculato a due anni e sei mesi di reclusione e ad altrettanti anni di interdizione dai pubblici uffici", annuncia in una nota Alternativa Libera.



"L'Assemblea di Palazzo Madama, esprimendosi contro la decadenza di un suo componente condannato con sentenza passata in giudicato, ha rifiutato di applicare una legge dello Stato licenziata dal Parlamento e tale decisione viola la volontà espressa dalla Camera in sede di approvazione della legge Severino. - viene infatti chiarito dagli ex M5S - Pertanto è necessario che la Consulta verifichi la legittimità dell'operato del Senato".