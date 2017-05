Manovra: divieto consulenze retribuite per politici locali. Scandaloso, dice AL

Alternativa Libera sulla manovra correttiva.

"La scelta del governo di cancellare, con la manovrina, il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi professionali retribuiti a quanti sono già titolari di cariche elettive in enti locali è un vero e proprio insulto ai tanti professionisti, soprattutto giovani, che, in un periodo di crisi come quello attuale, si vedono ridurre le opportunità lavorative e di guadagno in favore dei rappresentati dei partiti" denunciano i deputati di Alternativa Libera.



"Per evitare che la politica continui a legiferare sempre ed esclusivamente nel proprio interesse, presenteremo un emendamento alla legge di conversione della manovrina per evitare quest'indecenza e per cancellare gli eventuali atti che dovessero essere già stati sottoscritti avvalendosi di questa norma", assicurano gli ex M5S.